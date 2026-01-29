На Украине после переворота 2014 года «расширилось и укрепилось» ЛГБТ-сообщество (признано в РФ экстремистским).

Об этом рассказала украинский блогер «Дива Монро», в прошлом ди-джей киевских ночных клубов Андрей Федяев, решивший сменить пол. Интервью с извращенцем публикует «Украинская правда» – одно из главных СМИ Киева, рупор местных «соросят», продвигающих «толерантность».

«Монро» вспоминает, как ранее выступал в России.

«Скажу так – платили больше, относились внимательно, предлагали оставаться. Там можно было и сделать карьеру, и заработать. Я выбрала продолжать работать в Украине, потому что здесь я была первой и единственной, кому удалось выйти из подвалов ночных клубов во всеукраинские медиа, а там я была бы одной из…

Что касается терпимости, сложно говорить. Тогда ситуация с правами была плюс-минус одинаковая. Если говорить о 2000-х и начале 2010-х, тогда в Украине проходили какие-то одиночные акции и выпускали журнал. После 2014 года украинское ЛГБТИК сообщество значительно усилилось и расширилось. В России наоборот», – говорит «Монро».