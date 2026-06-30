АЗС искусственно поддерживают ажиотаж на топливо – Клинцевич

Некоторые автозаправочные станции объявляют многочасовые «технические» перерывы – из-за которых поддерживается ажиотаж и повышенный спрос.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава Центра военных и политических исследований Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сам был удивлен, когда заехал на нерабочую заправку просто купить бутылку воды и спросил, когда им привезут топливо. Они говорят: так у нас полные баки, но у нас перерыв на два часа. У них таких перерывов теперь три-четыре раза в сутки. Если раньше перерыв был 15-30 минут, то сейчас такие технологические перерывы много раз на дню. И это у всех заправок. Люди мечутся, встают в очереди, заправляют по 10-15 литров себе, чтобы не остаться с пустым баком, создают вот этот ажиотаж. При этом никто не знает ни графика этих перерывов, ничего», – обратил внимание Клинцевич.

«Причем вчера, уже зная эту историю, заправка была закрыта уже на техперерыв, я подъехал, подошел к начальнику смены, говорю, у вас топливо есть? Она говорит – да. Я говорю, можно мне заправиться, мне очень надо. Она говорит, ну давайте, подняла эту вешечку, пропустили меня. Я понимаю, есть ограничения по количеству топлива, да, чтобы перекупщики не покупали. Я понимаю, есть ограничения наливать в канистры, чтобы не вывозили. Тоже логично, это понятно. Но вот с этими перерывами это создает, как мне кажется, ненужный ажиотаж. Люди начинают просто из-за паники создавать ненужные вот эти все волнения», – добавил он.

Ведущий Александр Панкин подчеркнул, что к людям тоже есть вопросы, которые «заправляют бак, едут домой, сливают этот бак, едут, снова стоят в очереди, чтобы снова заправиться, и так по кругу. Отсюда и дефицит бензина».