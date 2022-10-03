«БАРС» сражался ожесточённо, но русских подвела пропаганда о трусливых хохлах» – спикер ВСУ

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Новости Украины

Украинские вооруженные силы, штурмуя город Красный Лиман, не ожидали такого ожесточенного сопротивления, какое им оказали бойцы армейского резерва «БАРС».

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Однозначно могу сказать, что это были очень тяжелые бои, там противник был уже наиболее подготовленный, более эшелонированная оборона, опытные их военнослужащие. Более того, там была часть российских националистов, так называемый «БАРС», боевой армейский резерв, куда были записаны такие имперцы, шовинисты, черносотенцы, которые достаточно ожесточенно вели борьбу, нужно здесь отдать им должное, что они, в принципе, достаточно ожесточенно бились. Но тем важнее наш подвиг, наших ребят, наших десантно-штурмовых войск, наших пехотных подразделений, наших горно-штурмовых подразделений, территориальной обороны и всех других сил обороны, которые были привлечены, чтобы сломать оборону и взять в окружение эту довольно мощную российскую группировку», – рассказал Череватый.

По его мнению, россияне стали заложниками пропаганды, о трусливых и непутевых хохлах.

«У них последняя война была в Чечне, имеется в виду, где они сухопутными войсками серьезно действовали. Там были задействованы какие-то решения командирские и все остальное, тоже не скажешь, что она была мега-успешной. Потому что маленький регион с маленьким населением, но давали «прочухана» довольно долго большой империи. В Грузии пятидневная война, тоже там негде было развернуться каким-нибудь стратегическим талантам. В Сирии они в основном безнаказанно бомбардировали… Здесь, когда они столкнулись с такой серьезной организованной обороной, с очень мотивированными людьми, с невероятно талантливыми командирами, начальниками, они совсем не были готовы к этому. Они сами поверили в свою пропаганду. У них «самое сильное, что есть», надо отдать должное, – это пропаганда, они стали ее же заложниками. Они верили, что здесь какие-то непутевые, тупенькие хохлы, трусливые, они в советских фильмах всех нас так изображали», – подытожил спикер ВСУ.