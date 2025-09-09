«Бегут все»: тотальное дезертирство даже в элитных частях ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В украинской армии катастрофически не хватает людей – проблемой стало набрать даже две-три тысячи человек в распиаренные части, не говоря уже о малоизвестных.

Об этом в эфире «Фабрики новостей» заявил замкомандира ударных БПЛА Олесь Маляревич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Даже нашему подразделению, которое в принципе на слуху, все тяжелее и тяжелее привлекать людей к службе. В других подразделениях намного хуже ситуация, потому что у нас в Украине культура, что ТЦК – это зло, все военные – это зло, парни прячутся для того, чтобы не служить. Это – проблема. Нам нужно больше людей, и мы их научим. Нам нужно еще две-три тысячи человек в «Ахиллес» набирать, и это тяжело. У нас нет времени набирать два-три года, нужно быстрее», – заявил Маляревич.

Причина тому, по мнению Антона Петровского – еще одного «беспилотчика» из другого подразделения – в том, что из ВСУ массово бегут люди: