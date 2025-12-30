«Даже не предатели. Это враги – их надо уничтожать» – Сладков о воюющих за ВСУ власовцах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Гибель на Запорожском направлении основателя воюющей за ВСУ «РДК» (признан террористическим и запрещён в РФ), власовца Дениса Капустина (внесён в в перечень террористов и экстремистов) – закономерный исход для врагов всего русского.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подписчики задали вопрос «Что знаете о гибели предателя Капустина?».

«Человек вырос по своему информационному и идеологическому статусу на Украине, но «добровольческий корпус» – всё-таки это не военная сила. Это надутое через задний проход идеологами вот этого противостояния со всем русским на Украине. Либо он был убит своими же, либо наши убили, либо в бою. Но будет другой, следующий – следующего надо уничтожать. Предатель? На самом деле, не предатель – это чистый враг. Предатель – это когда он воевал за нас, предал и ушёл к ним. Скорее всего, это просто враг. Если враг не сдаётся, надо его уничтожать», – прокомментировал Сладков.

По информации в украинских СМИ, Капустин погиб в результате удара FPV-дрона во время «выполнения боевых задач».