«Даже не предатели. Это враги – их надо уничтожать» – Сладков о воюющих за ВСУ власовцах
Гибель на Запорожском направлении основателя воюющей за ВСУ «РДК» (признан террористическим и запрещён в РФ), власовца Дениса Капустина (внесён в в перечень террористов и экстремистов) – закономерный исход для врагов всего русского.
Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подписчики задали вопрос «Что знаете о гибели предателя Капустина?».
«Человек вырос по своему информационному и идеологическому статусу на Украине, но «добровольческий корпус» – всё-таки это не военная сила. Это надутое через задний проход идеологами вот этого противостояния со всем русским на Украине.
Либо он был убит своими же, либо наши убили, либо в бою. Но будет другой, следующий – следующего надо уничтожать.
Предатель? На самом деле, не предатель – это чистый враг. Предатель – это когда он воевал за нас, предал и ушёл к ним. Скорее всего, это просто враг. Если враг не сдаётся, надо его уничтожать», – прокомментировал Сладков.
По информации в украинских СМИ, Капустин погиб в результате удара FPV-дрона во время «выполнения боевых задач».
