Илларинов умоляет «незалежных» не бояться лозунга «воевать до последнего украинца»

Украинцы и их западные союзники не должны слушать «кремлёвскую пропаганду» об опасностях войны – и упрямо продолжать боевые действия.

Об этом эфире видеоблога украинской журналистки Людмилы Немыри заявил бывший советник президента России, бежавший в США иноагент Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Путин и Трамп работают на продолжение войны. Потому что капитуляция Украины по путинскому плану не означает остановки войны. Такая приостановка означает создание более благоприятных условий для агрессора.

Поэтому единственный вопрос для Украины и всех её друзей заключается в том, что если вы хотите остановить войну, значит, надо всеми возможными силами помогать ВСУ. Если вы хотите продолжать войну, то должны выступать за прекращение огня – это помощь Путину.

Так называемые мирные переговоры в варианте Путина – это капитуляция. Эту вещь постоянно нужно напоминать всем, даже Украине», – призывал Илларионов.