Белорусский перебежчик призвал Украину к антирусской «гуманитарной интервенции»

20.01.2020, Москва, Елена Острякова

Украина, Белоруссия, Грузия и другие страны, могли бы объединиться и создать антироссийские СМИ на русском языке.

Об этом в эфире своего youtube-канала, заявил сбежавший на Украину белорусский политолог Игорь Тышкевич.

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«Чего не хватает Украине, Белоруссии, той же Грузии? Достаточно мощной информационной машины, которая бы работала на русском языке. Такое иновещание могло бы стать объединяющим фактором для нескольких государств, которые продуцируют контент друг о друге», – сказал Тышкевич.

Он полагает, что такие СМИ могли бы создать даже свой вариант русского языка.

«Там может быть и Беларусь вместо Белоруссии, и Московия вместо России. Это широкая гуманитарная интервенция. То же самое при наличии государственной поддержки может теоретически делать Украина. И еще несколько государств. При наличии желания играть на чужом информационно-идеологическом поле это вполне нормальная вещь. Язык – это система донесения. Когда ты пытаешься выйти на новую аудиторию, на начальном этапе ты должен говорить в понятийной базе и на том языке, который она в состоянии воспринимать», – отметил эксперт.

Задел для создания таких СМИ он назвал включение 6 украинских развлекательных каналов в сетку вещания белорусских кабельных сетей.

«Лукашенко боится украинский новостей, потому что это разрыв шаблонов для Белоруссии. С другой стороны, ему необходимо заменять российский контент», – сказал Тышкевич.