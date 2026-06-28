Близок предел массовых налётов на «гражданку», а на фронте им уже конец – Трухан

Максим Столяров.  
28.06.2026 20:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Украина начала массовую террористическую операцию с целью раскачки населения России, потому что в военном плане уже ничего не может.

Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина начала массовую террористическую операцию с целью раскачки населения России, потому что в военном...

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«Были заявления 23-го года, сейчас мы Россию на поле боя поломаем. А сейчас у них террористическая операция идет на раскачку внутреннего состояния населения России.

То есть они в военном плане уже ничего не могут. Они до этого момента ослабели.

Эффективный проход украинских дронов – 1-2%. Соответственно, они сколько должны средств поражения накопить для того, чтобы преодолеть зоны ПВО. Это все накапливается, наши уничтожают, где видят, но наши знают не обо всем», – сказал Трухан.

«Они же маскируются и перевозятся в гражданских автомобилях, фургонах и так далее. Хвост и плоскости отсоединил, на точке твоя задача собрать и поставить на катапульту. Это 15 минут занимает. Как ты отловишь?

Но такое накопление конечно. У них нет производства тысячи штук в день. Но пока у них эти моменты есть, будут налеты на территорию России, будут налеты на Крым.

Их много не перевезешь через границу в фургончиках. У нас логистика в этом плане гораздо лучше поставлена. Европа маскируется. У них нет ритмичных поставок», – подытожил он.

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English version :: Читать на английском Близок предел массовых налётов на «гражданку», а на фронте им уже конец – Трухан

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