Близок предел массовых налётов на «гражданку», а на фронте им уже конец – Трухан

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Украина начала массовую террористическую операцию с целью раскачки населения России, потому что в военном плане уже ничего не может.

Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Были заявления 23-го года, сейчас мы Россию на поле боя поломаем. А сейчас у них террористическая операция идет на раскачку внутреннего состояния населения России. То есть они в военном плане уже ничего не могут. Они до этого момента ослабели. Эффективный проход украинских дронов – 1-2%. Соответственно, они сколько должны средств поражения накопить для того, чтобы преодолеть зоны ПВО. Это все накапливается, наши уничтожают, где видят, но наши знают не обо всем», – сказал Трухан.