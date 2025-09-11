Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Большинство обычных европейцев втайне сочувствуют России и хотят избавиться от своих ненавистных политиков-русофобов.

Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявил американский эксперт по геополитике Алекс Крайнер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Большинство людей в Европе крайне неохотно думают о войне с Россией. Зачем им идти на войну? В этом нет никакого смысла, только минусы. И люди не верят во все эти рассказы, что Украина – это только начало, после них русские собираются поглотить остальную Европу, придут за нами», – сказал Крайнер.