Британский экс-министр обороны: Надо тащить Украину в НАТО, что бы там не говорил Трамп

Анатолий Лапин.  
20.08.2025 11:53
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1031
 
Великобритания, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Если Россия продавит свои требования по СВО, денацификация и демилитаризация Украины станут прецедентом, который Москва затем повторит на других странах.

Такими опасениями в эфире The Telegraph поделился экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наихудший сценарий – это если они уступят Путину в его стремлении захватить весь Донбасс, и он получит стратегически важную часть, которая важна для любого будущего вторжения. Эта лесополоса на северо-западе страны – очень важный район, они отдадут ему земли, которые он еще не захватил. А Путин ничего не отдаст.

Это было бы очень, очень неправильно. И он бы ушел, зная, что может изменить границы силой и победить.

Я думаю, что еще одна вещь, которая была бы очень, очень плохой, это если бы мы публично признали, что Россия может наложить вето на вступление в НАТО или в Евросоюз.

Допустим, Америка может сказать, что никогда не позволит Украине вступить, но другие страны должны иметь возможность продолжать поддерживать Украину.

Америка не имеет права запрещать Великобритании говорить людям, что они могут или не могут вступить в НАТО», – заявил Уоллес.

