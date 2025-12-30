«Три бойца посреди занятого врагами города» – инфильтрацию ВС РФ назвали главным фронтовым ноу-хау 2025 года

Максим Столяров.  
30.12.2025 22:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 27
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Наступательные действия в современной войне изменили армию таким образом, что фактически вся российская пехота превратилась в спецназ.

Об этом заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, подводя фронтовые итоги года на канале иноагента Алексея Пивоварова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, практикуемую ВС РФ инфильтрацию малыми пешими группами в ролике назвали «главным фронтовым ноу-хау 2025 года».

«То есть, боец на фронте оказался не только востребованным, на него нагрузилось намного больше, чем раньше. По всем уставам такого не положено. Для того, чтобы пройти эту килл-зону в 15 километров – этой двойке или тройке необходимо проявить качества, которые раньше были характерны исключительно для спецназа. То есть, фактически, вся пехота вынуждена учиться быть спецназом.

Дальше, после того, как они заходят в города, начинают накапливаться там, они также должны уметь маскироваться, наводить малую авиацию, дроны, по большей части, но и большую авиацию тоже, наводить артиллерию. Обладать навыками сбора разведывательной информации. И самое главное, принимать судьбоносные для себя решения, от которых будет зависеть их жизнь и смерть, в отрыве от командования», – прокомментировал Ширяев.

«То есть три человека посреди враждебного города, и делай, что хочешь. Спасай себя сам, и еще при этом выполняй боевую задачу», – отметил эксперт.

