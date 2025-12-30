«Украина уже перешагнула черту невозврата» – Прозоров

Максим Столяров.  
30.12.2025 22:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 208
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Население Украины будет ежедневно расплачиваться за то, что его руководство не хочет прекращать свой бизнес на войне.

Об этом на телеканале «Первый республиканский» заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Какой ценой Украина расплачивается за отказ признать реальность и все же пойти на полноценные переговоры без каких-то определенных осложнений, переписываний пунктов и прочего?», – спросил ведущий.

«Во-первых, это тысячи жизней своих солдат. Во-вторых, это уничтожаемая социальная, промышленная инфраструктура и невосполнимые демографические потери.

То есть реально каждый день, пока Украина отказывается от мирных переговоров, они ведут Украину к краху. Каждый день. Я думаю, что черту, точку невозврата по восстановлению страны они уже перешагнули, к сожалению», – сказал Прозоров.

«Я думаю, что может быть народ это и понимает, и руководство Украины это понимает. Но они прекрасно отдают себе отчет, что остановка войны для того же Зеленского – это смерть.

Потому что его, во-первых, свои националисты не простят, не допустят этого. А во-вторых, его сообщники даже по коррупционным схемам на Западе, в США, в Евросоюзе, они не позволят этого.

Есть же масса людей, масса структур, государственных, негосударственных, которые заинтересованы в том, чтобы война продолжалась. И они никогда не допустят, чтобы она остановилась», – добавил он.

