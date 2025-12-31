Украинский политолог: Территории потеряем, но федеральным округом не станем
Будущее Украины уже не связано с фигурой Владимира Зеленского.
Об этом в беседе с покинувшим Украину экс-депутатом горсовета Николаева Максимом Невенчанным заявил политолог Константин Бондаренко, тоже вынужденный оставить родную страну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Эксперт прогнозирует, что на смену режиму Зеленского – или в результате выборов, или неконституционным путем – придут другие люди.
«Но то, что Зеленский – это уже фигура из украинской истории, а не будущего, это очевидно очень и очень многим людям даже в окружении самого Зеленского. Они всё чаще начинают об этом говорить вслух», – сказал политолог.
Он считает, что ближайшие пять лет станут «пятилеткой медленного примирения» с Россией, по итогам которой между двумя странами восстановятся активные, доверительные отношения. Кроме того, Бондаренко говорит, что Украина сохранится как государство.
«В каких границах? Это второй вопрос. И каким будет это государство по сути? Вот я не верю в то, что в ближайшее время Украина исчезнет с политической карты мира. Точно так же не верю, что Украина станет ещё одним федеральным округом в составе Российской Федерации. Потеря территории – это объективная реальность, но государственность сохранится», – надеется Бондаренко.
