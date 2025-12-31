Украинский политолог: Территории потеряем, но федеральным округом не станем

Игорь Шкапа.  
31.12.2025 12:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 168
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Будущее Украины уже не связано с фигурой Владимира Зеленского.

Об этом в беседе с покинувшим Украину экс-депутатом горсовета Николаева Максимом Невенчанным заявил политолог Константин Бондаренко, тоже вынужденный оставить родную страну,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Будущее Украины уже не связано с фигурой Владимира Зеленского. Об этом в беседе с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Эксперт прогнозирует, что на смену режиму Зеленского – или в результате выборов, или неконституционным путем – придут другие люди.

«Но то, что Зеленский – это уже фигура из украинской истории, а не будущего, это очевидно очень и очень многим людям даже в окружении самого Зеленского. Они всё чаще начинают об этом говорить вслух», – сказал политолог.

Он считает, что ближайшие пять лет станут «пятилеткой медленного примирения» с Россией, по итогам которой между двумя странами восстановятся активные, доверительные отношения. Кроме того, Бондаренко говорит, что Украина сохранится как государство.

«В каких границах? Это второй вопрос. И каким будет это государство по сути? Вот я не верю в то, что в ближайшее время Украина исчезнет с политической карты мира. Точно так же не верю, что Украина станет ещё одним федеральным округом в составе Российской Федерации. Потеря территории – это объективная реальность, но государственность сохранится», – надеется Бондаренко.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить