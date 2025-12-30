Украина практиковала антироссийские теракты задолго до начала СВО
Украинские спецслужбы под руководством западных кураторов ведут террористическую войну против России с 2015 года.
Об этом на телеканале «Первый республиканский» заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Как вы расцениваете покушение на вас? Это попытка запугать – или устранить?», – спросил ведущий.
«Это была попытка убийства, просто повезло. И машина спасла во многом, взрыв пошёл по раме, а мне вскользь досталось. Все исполнители были задержаны, честь и хвала нашим правоохранительным органам.
За покушением стоит 5-е управление департамента контрразведки СБУ, и конкретно зам председателя СБУ Александр Поклад, который он же Саша Душитель, палач и убийца.
Они пошли по пути террора – ещё когда Украина начала эти действия по терроризму против России, республик Донбасса. Украинская власть четко поняла, что военным путем республики Донбасса не сломить, они пошли по пути реально террора, диверсий и информационных войн.
Такое решение было принято в апреле 2015 года на заседании Объединённого комитета при президенте Украины по разведывательной деятельности. Этот документ был добыт еще в 2015 году», – сказал Прозоров.
«Для подготовки этих ДРГ привлекали западных специалистов, чтобы они учили маскировать деятельность под различные криминальные разборки, или действия федерального центра против республик Донбасса.
После каждого громкого дела, будь то убийство Захарченко, или комбатов – каждый раз был информационный накат, что это месть за криминальные какие-то действия или столкновение подразделений. Это всё готовилось заранее – и вбрасывалось сразу.
Сейчас все продолжается так же, пожалуй, даже вышло на более высокий уровень.
Только сейчас каждый теракт, удавшийся или не удавшийся, для Украины это инфоповод, чтобы переключить внимание своей аудитории внутри страны», – добавил он.
