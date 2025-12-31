Румынка Санду: Российские миротворцы в Приднестровье – самая большая проблема для нас
Молдова мечтает избавиться от российских военных в Приднестровье.
Об этом молдавская президентка с румынским паспортом Мая Санду заявила в интервью британскому «Телеграф».
«Самая большая проблема для нас сейчас – это присутствие в Приднестровье российских военных. Мы хотим избавиться от них. Хотим сделать это мирным путем. Но Россия не хочет выводить войска. Это самое большое препятствие на пути к реинтеграции… Но главная задача, в решении которой нам нужна поддержка, – как нам мирно избавиться от российской армии», – сказала Санду.
Она стращает, будто в Молдове Россия отрабатывает схему захвата и порабощения всей Европы:
«Я убеждена, что цель не Молдова. Молдова – это просто полигон для испытаний. Цель – демократическая Европа, весь континент. И Россия уже давно к этому стремится».
Дальше Санду понесло, и она объявила «образцом демократии» Молдову – страну, где во время выборов по беспределу сажали неугодных оппозиционеров и закрывали СМИ.
«Европа должна учиться у нас, у стран, которые находятся на передовой борьбы за демократию. Агрессивная позиция России должна быть очевидна всем. Так что демократия на континенте в опасности», – сказала румынка.
