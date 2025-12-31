Бандеровская Украина надеется продержаться до ухода Трампа
Бандеровцы рассчитывают продержаться ещё два года и пересидеть Дональда Трампа, но едва ли Украина продержится так долго. Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«То, чего они хотят – неограниченное количество оружия и денег, чтобы они могли попытаться продлить этот конфликт еще на 2-3 года, чтобы пережить промежуточные выборы, но, что еще важнее, дотянуть до 2028 года. Такой сценарий вероятен?» – спросил ведущий.
«Таков их план – продержаться как можно дольше, пока Трамп у власти, и дождаться, когда к власти придет новый президент-демократ, разделяющий взгляды неоконсерваторов. И тогда мы продолжим, война будет идти бесконечно», – подтвердил Меркурис.
«Конечно, это тоже совершенно нереалистичный план, потому что к 2028 году Украина окажется в гораздо худшем военном положении, чем сейчас, если вообще сохранится как государство.
Сколько бы оружия и денег не дали Украине США, и, конечно, если к 2028 году Украина еще будет существовать, то какой бы президент-демократ не был избран к тому времени, он не сможет изменить ситуацию», – добавил он.
