Бандеровцы рассчитывают продержаться ещё два года и пересидеть Дональда Трампа, но едва ли Украина продержится так долго. Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, чего они хотят – неограниченное количество оружия и денег, чтобы они могли попытаться продлить этот конфликт еще на 2-3 года, чтобы пережить промежуточные выборы, но, что еще важнее, дотянуть до 2028 года. Такой сценарий вероятен?» – спросил ведущий.

«Таков их план – продержаться как можно дольше, пока Трамп у власти, и дождаться, когда к власти придет новый президент-демократ, разделяющий взгляды неоконсерваторов. И тогда мы продолжим, война будет идти бесконечно», – подтвердил Меркурис.