Бандеровское образование у границ России не имеет права на существование – такой позиции будет придерживаться и преемник Владимира Путина.

Кремль можно вынудить на заморозку, только добившись военных неудач ВС РФ, посетовал профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледжа Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

