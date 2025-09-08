Британский профессор: Не только Путин, а вся российская элита уверена – Бандерштадт должен быть уничтожен

Анатолий Лапин.  
08.09.2025 08:46
  (Мск) , Киев
Просмотров: 622
 
Великобритания, Дзен, Политика, Россия, Украина


Бандеровское образование у границ России не имеет права на существование – такой позиции будет придерживаться и преемник Владимира Путина.

Кремль можно вынудить на заморозку, только добившись военных неудач ВС РФ, посетовал профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледжа Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бандеровское образование у границ России не имеет права на существование – такой позиции будет...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Россия будет продолжать эту войну, пока у власти находится Путин, вплоть до 2030-х годов, когда он будет уже очень старым человеком. И, возможно, после того, как его сменит кто-то другой. Потому что российская элита, похоже, считает, что Украина не имеет права на существование как независимое государство. И это глубоко укоренилось в российском мышлении.

Более оптимистичный вариант заключается в том, что если удастся обратить вспять успехи России на поле боя, то Путин может стать более прагматичным и решить, что продолжать эту войну, которая разрушает Россию и в долгосрочной перспективе не приносит ей никакой пользы. Лучше прекратить и, хотя бы заключить какое-то среднесрочное перемирие.

Поэтому, если бы удалось в следующем году каким-то образом обратить вспять успехи России, я думаю, что отношение России изменилось бы.

Но это все равно не решит основную проблему, что Украина обречена жить с потенциально враждебным соседом, который намного больше ее самой», – переживает Кларк за судьбу Бандештадта.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить