Британский профессор предупреждает: «Путин – это каток из исторических фактов»

Владимир Путин прекрасно владеет украинской тематикой и всегда готов пригвоздить своих собеседников неумолимыми историческими фактами.

Об этом в эфире Sky News заявил профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледжа Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Путин – старый сотрудник КГБ, он живёт с проблемой Украины уже 20 с лишним лет, и знает всё об этом. И поэтому он может работать с любыми деталями. Вы даёте ему какую-то деталь, и он читает людям лекцию об этом.  Чаще всего он читает лекции, начиная с XIII и XII веков.

Он в это верит и подкрепляет это другими историческими фактами, которые другие люди за столом не могут опровергнуть.

Я никогда не разговаривал с Путиным лично, но я знаю, что когда Путин начинает говорить – это похоже на каток из исторических фактов», – рассказал Кларк.

