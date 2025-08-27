Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для Украины есть два варианта завершения войны: компромисс или капитуляция.

Об этом на канале «Политэксперт» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий привел слова украинского диктатора Владимира Зеленского, заявившего, что ничего не хочет и слышать о компромиссах с Россией.

«Компромисс он и есть компромисс. Он для всех сторон компромисс. У нас нет возможности закончить войну парадом победы в Москве. Поэтому это точно будет компромисс – или мы проиграли. То есть или наша капитуляция, или компромисс. Других вариантов быть не может. И когда политик, представляющий страну, которая находится в состоянии войны, такое заявляет, это очень удручает», – сказал он.

При этом он считает, что по этому поводу продолжаются консультации между США и ЕС, который «является активным участником войны».