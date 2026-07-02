ЦРУшник рассказал, как Украина превратилась в американский полигон и проходной двор

Елена Острякова.  
02.07.2026 13:04
  (Мск) , Москва
Просмотров: 290
 
Дзен, Спецслужбы, США, Украина


Группы американских военных должны постоянно находиться на Украине, чтобы затем провести институциональную перестройку армии США.

Об этом бывший глава ЦРУ отставной генерал Дэвид Петреус заявил американскому сайту TheCipherBrief, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Группы американских военных должны постоянно находиться на Украине, чтобы затем провести институциональную перестройку армии...

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«Вы не просто идете на встречу с президентом Зеленским и министром обороны. Вы должны лично присутствовать в оперативных штабах подразделений и видеть, что там происходит, как мы это делаем с подразделениями беспилотников. Вы должны посетить производственные площадки, как мы это делаем. Вы должны подробно все это изучить. Вы должны погрузиться в это, и это сложно», – сказал Петреус.

Он пожаловался на плохое качество украинских дорог.

«Во время последней поездки, когда мы посетили штаб на передовой, мы проехали сотни миль под сетями, которые теперь покрывают дороги, чтобы защититься от российских беспилотников. Дороги ужасного качества, поэтому на это уходит бесчисленное количество часов.

Условия там более спартанские, чем в Киеве, но это единственный способ по-настоящему почувствовать, насколько кардинально изменилась эта война уже сейчас и насколько кардинально будут отличаться войны в будущем», – сказал Петреус.

При этом он против того, чтобы наиболее ценных американских специалистов посылали на украинский фронт.

«Понятно, что мы не позволили людям бродить по полю боя в форме. В основном они находятся в посольстве, выполняя задачи по мониторингу и обеспечению безопасности, следя за тем, чтобы секретные предметы не попали в чужие руки», – сказал Петреус.

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English version :: Читать на английском ЦРУшник рассказал, как Украина превратилась в американский полигон и проходной двор

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