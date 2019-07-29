Даже клоуны Зеленского не хотят мараться о Кличко

29.07.2019, Киев, Игорь Петров

Токсичный Виталий Кличко очень скоро покинет пост главы киевской горадминистрации и не сможет договориться с командой Зеленского.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это произойдет в ближайшие дни, может быть, недели. Кличко 2019 года – это не Кличко 2013 года, это уже токсичный Кличко.

Думаю, у него еще есть неплохой рейтинг по Киеву. Называют разные цифры – от 15% до 20%. Но я не думаю, что он способен выиграть выборы у команды Зеленского.

Ведь прошедшие выборы в Верховную Раду показали, что все выдвиженцы от «Слуги народа» получили первые места по Киеву и выиграли у старожилов, которые уже не раз избирались по тому или иному округу.

Поэтому у команды Зеленского есть все шансы победить Кличко.

Скорее всего, команда Зеленского не будет договариваться с Кличко чтобы он стал «зеленым», потому что у него есть антирейтинг и токсичность.

И сам Кличко покрасил себя в другие цвета – он ассоциируется с Порошенко, со старыми элитами», – констатировал Гайдай.