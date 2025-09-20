Действия Трампа вызовут нефтяной кризис, на котором русские заработают ещё больше, – британский аналитик

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Попытки Трампа убрать российскую нефть с рынка приведут к дефициту энергоресурсов в Европе. Об этом в эфире видеоблога The Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп говорит о снижении цен на нефть, хотя сам прекрасно понимает, что его предложения приведут к росту цен. Если европейцы перестанут покупать российскую нефть, которая исчезнет с рынков, как это может снизить предложение и цену при стабильном спросе? Это приведёт к росту цен. Конечно, он говорит, что США компенсируют разницу. Но мы ведь знаем, что добыча нефти и газа в США находится на плато, и на европейских рынках они намного дороже, чем российские», – сказал Меркурис.