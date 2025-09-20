Действия Трампа вызовут нефтяной кризис, на котором русские заработают ещё больше, – британский аналитик
Попытки Трампа убрать российскую нефть с рынка приведут к дефициту энергоресурсов в Европе. Об этом в эфире видеоблога The Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Трамп говорит о снижении цен на нефть, хотя сам прекрасно понимает, что его предложения приведут к росту цен. Если европейцы перестанут покупать российскую нефть, которая исчезнет с рынков, как это может снизить предложение и цену при стабильном спросе?
Это приведёт к росту цен. Конечно, он говорит, что США компенсируют разницу. Но мы ведь знаем, что добыча нефти и газа в США находится на плато, и на европейских рынках они намного дороже, чем российские», – сказал Меркурис.
«Так что то, что он предлагает, не снизит цены на нефть, а повысит их. Мы, вероятно, увидим сокращение торговли нефтью, но русские всё равно смогут продавать нефть Китаю, Индии и другим странам.
И это произойдёт на фоне дефицита нефти и роста цен на неё. Так что, скорее всего, русские заработают больше денег, а не меньше. Так работает рынок», – подытожил аналитик.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: