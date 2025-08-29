Депутат Госдумы: Нам необходима полная ликвидация террористической организации «Украина»

Максим Столяров.  
29.08.2025 23:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 219
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Любые переговоры затягивают ликвидацию украинского государства, которой всё равно придётся добиваться военным путём.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Олега Беседина заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для России очень выгодно, чтобы переговоров фактически не было, чтобы боевые действия фактически продолжались.

Нам необходима полная ликвидация террористической организации Украина. И до тех пор, пока не ведутся никакие переговоры по существу, мы можем ликвидировать эту организацию.

А если нас вынудят к переговорам, то продвигать наши войск станет заметно сложней в политическом плане», – сказал Вассерман.

«Поэтому меня эти тупики только радуют. И, более того, я не исключаю, что высшее руководство нашей страны, тоже считает, что есть смысл немного потерпеть, но добиться идеального конечного результата», – подытожил депутат.

