Депутат Госдумы РФ: Сердце изменений России бьётся в Донбассе

Воссоединение России с историческими регионами – историческое событие, сопоставимое по масштабу с Переяславской радой.

Об этом на заседании Госдумы РФ заявил депутат «Единой России» Александр Сидякин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Воссоединение – это не просто географическое присоединение, это не перспектива роста нашего ВВП на 10%, залежи антрацита, соли, никеля, графита, это даже не житница Херсона и Запорожья, это не возможность говорить без всякой русофобии на русском языке…

Это возможность людей почувствовать изменения во всём. Главный результат – это изменение наше с вами.

Донбасс и его люди изменили наше общество, оздоровили, очистили, мы стали абсолютно другими, разобрались, кто друг, кто враг, поняли, где правда, перезагрузились и стали сильными, утратили остатки политической сгорбленности, поменяли представление о справедливости в мире, ощутили цивилизационные изменения.

И мировой мейнстрим сейчас проходит в нашей с вами стране, а сердце изменений – бьётся на Донбассе», – сказал Сидякин.