Депутат Госдумы РФ: Сердце изменений России бьётся в Донбассе

Максим Столяров.  
07.10.2025 21:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 4418
 
Вооруженные силы, Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина


Воссоединение России с историческими регионами – историческое событие, сопоставимое по масштабу с Переяславской радой.

Об этом на заседании Госдумы РФ заявил депутат «Единой России» Александр Сидякин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Об этом на заседании Госдумы РФ заявил депутат «Единой России» Александр Сидякин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Воссоединение – это не просто географическое присоединение, это не перспектива роста нашего ВВП на 10%, залежи антрацита, соли, никеля, графита, это даже не житница Херсона и Запорожья, это не возможность говорить без всякой русофобии на русском языке…

Это возможность людей почувствовать изменения во всём. Главный результат – это изменение наше с вами.

Донбасс и его люди изменили наше общество, оздоровили, очистили, мы стали абсолютно другими, разобрались, кто друг, кто враг, поняли, где правда, перезагрузились и стали сильными, утратили остатки политической сгорбленности, поменяли представление о справедливости в мире, ощутили цивилизационные изменения.

И мировой мейнстрим сейчас проходит в нашей с вами стране, а сердце изменений – бьётся на Донбассе», – сказал Сидякин.

«Воссоединение ЛДНР, Херсонской, Запорожской области с Россией – историческое событие, которое по своему значению сопоставимо с Переяславской радой. Я уверен, что торжество справедливости и задел на безопасное будущее всей страны и всех нас – мы в этом очень хорошо видим. Мы побеждаем, побеждали, и будем побеждать», – добавил депутат.

