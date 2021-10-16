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16.10.2021 15:13 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Политика, Россия, США
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«До ядерной войны доведёт», – как американская делегация в Москве жаловалась на президента США

Опасность обмена ядерными ударами между США и Россией сегодня находится на уровне времён «холодной...

Опасность обмена ядерными ударами между США и Россией сегодня находится на уровне времён «холодной войны».

Об этом в ходе VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, заявил глава комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не хочу никого пугать, но ситуация такова, что сегодня, как и в самые напряжённые периоды «холодной войны», один из серьёзнейших вопросов – «как бы случайно чего не началось».

Мы здесь с коллегами принимали очень серьёзных экспертов американских, специалистов по ракетно-ядерному оружию, тогда Трамп был президентом. Я вам не анекдот рассказываю, – то, что я сейчас скажу, это цитата.

Повторяю, это самые ключевые люди по ракетно-ядерному оружию в США. У нас в Москве закрытое заседание, они нам говорят: «Скажите вашему Трампу, что то, что он делает, может привести к ракетно-ядерной войне даже сегодня». Чтобы их не раздражать, мы сказали, что всем скажем, не волнуйтесь», – поделился воспоминаниями Климов.

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