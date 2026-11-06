«Чем дольше мы возимся с недогосударством Украина, тем больше проблем» – военный журналист

Максим Столяров.  
06.11.2026 17:20
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европа фактически уже ведёт войну против России – и «плевать она хотела на красные линии и озабоченности» Москвы.

Об этом на канале «Красная линия» заявил капитан I ранга в запасе, военный журналист Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа фактически уже ведёт войну против России – и «плевать она хотела на красные...

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«На самом деле, конечно, наёмников там много. Наёмники там, в основном, в кавычках, потому что это представители вооружённых сил недружественных нам государств. Которые в случае чего сразу «гибнут где-то в горах», в Альпах или ещё где-то, рассказывают, что они погибли.

На самом деле они несут потери, в том числе и генералитет западных стран. Канадские, даже, по-моему, кто-то из дальних стран, из австралийских был замечен. Погибли якобы в других местах.

Поэтому, что тут говорить? Введут [европейский контингент], конечно. То есть, чем дольше мы вот возимся с этим недогосударством, тем больше мы будем получать проблем. Введут войска, будут в нас стрелять. Правильно абсолютно сказал на днях Лукашенко: либо конфликт завершится в ближайшее время, либо мы придём к мировой войне», – сказал журналист.

Ведущий выразил сомнение насчёт ввода войск, так как это откровенный акт войны, и всё останется на уровне информационных вбросов.

«Да у нас откровенно акт войны уже вовсю! Когда СВО начиналась, Германия поставляла только мобильные крематории и складные гробы. А сейчас что поставляет уже? Поэтому они плевать хотели на наши красные линии и глубокие озабоченности», – возразил Фатигаров.

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