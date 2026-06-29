«Добьём Россию, покорим Беларусь – и станем диктовать условия полякам»: в Киеве уже вкушают плоды «скорой перемоги»

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Украине следует разработать стратегию по созданию в Белоруссии лояльного Киеву политического режима.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Укро-эксперт говорит, что в Белоруссии Украине нужен «дружественный и желательно союзный режим», что даст карт-бланш для усиления позиций в Центральной Европе.

«Ни Россия, ни Польша, ни Германия, ни кто-либо еще не будут способны обойти такой блок. Польша не сможет иметь восточную логистику нормальную, не проходя Украину и Беларусь, потому что Литва будет автоматически с нами в связке. И Польша не будет диктовать ей условия, как сегодня, когда коридор единственный проходит через Сувалки», – рассуждал Романенко.

Он считает, что время Лукашенко в Белоруссии подходит к концу, а потому нужно уже сейчас выработать стратегию и начать коммуникацию как с оппозицией, так и с действующими белорусскими элитами, особенно, “если в России начнется смута”, а поддержка Белоруссии ослабится.

«У нас появится шанс реально установить там свой политический лояльный нам режим. Мы ни в коем случае не должны проиграть Беларусь Польше. В этом случае усиление Польши на севере принесет нам дополнительные издержки, связанные с тем, что поляки будут диктовать нам ровно те условия, которые диктовали в 23-25 годах, когда мы втянулись в череду торговых войн между Украиной и Польшей», – надеется укро-аналитик.

По его словам, в этом случае полякам волей неволей придется договариваться с Украиной.

Он считает, что Украине нужно готовить уже сейчас политические фигуры, которые готовы будут заменить Лукашенко.