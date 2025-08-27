Долой Навроцкого! Польские либерал-глобалисты требуют объединить армии Польши и Украины против РФ

Польша якобы начала реализовывать курс по недопущению Украины в ЕС и НАТО.

Об этом в эфире антироссийского пропагандистского «Радио НВ» заявил либеральный польский политолог и журналист Марек Сиерант, передает корреспондент «Политнавигатора».

Эксперт недоволен, что польские партии, в том числе президент Кароль Навроцкий, инициируют отмену льгот для прибывших с Украины, используя «поляризацию, которую мы имеем именно против украинцев».

«Помню, что он [Навроцкий] не раз говорил, что не будет украинец иметь больше прав, чем поляк, что не будет Украина в НАТО, в ЕС. И он это реализует», – сокрушается политолог.

По его словам, «надо быть дебилом», чтобы не понимать, что для Польши выгодно членство Украины в НАТО.

«Потому что это самая сильная, самая большая, подготовленная на фронте армия мира. И с польской армией это будет почти миллион, даже более миллиона. Миллион сто тысяч тысяч человек, которые могут противостоять России. Россия не может выдержать такой координации, такого сотрудничества, и таких действий», – мечтает поляк.

