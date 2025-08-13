Дроны снова атаковали российский НПЗ

Олег Кравцов.  
13.08.2025 08:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 653
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Киевский режим в преддверии встречи на Аляске президентов РФ и США продолжает бить по России беспилотниками.

Так, ночью была предпринята попытка в очереной раз поразить НПЗ в Славянске-на Кубани (Краснодарский край).

«В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали на территории НПЗ, загорелась ГАЗель. Пострадавших нет. Возгорание оперативно ликвидировано. На месте работают оперативные и специальные службы», – сообщил Оперштаб Краснодарского края.

В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА обнаружили еще в нескольких метах, в результате чего повреждения получили жилые дома. Жертв нет.

Обломки сбитого беспилотника упали на жилой дом в Волгограде. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров.

«Сегодня ночью подразделения ПВО Минобороны России отрабатывают массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области. По состоянию на 2:30 пострадавших и повреждений объектов нет. В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу 16-этажного жилого дома по ул. Ополченской. Специалисты оперативных служб проводят эвакуацию жителей дома с целью обеспечения безопасности при обследовании обломков саперами», — написал Бочаров.

Всего, по данным МО РФ, за ночь зафиксировано 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Если в прежние два дня РФ воздерживалась от массированных ударов по украинским тылам, то теперь, в эту ночь, информируют Воздушные силы ВСУ, Украину атаковали 49  дронов и две баллистические ракеты. Дроны ударили по Сумской, Черниговской и оккупированной части ДНР, ракеты – по Полтавской обалсти.

«Зафиксировано попадание 17 БпЛА на 15 локациях», – сообщает украинская сторона.

