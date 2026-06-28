«Думаю, Киеву несдобровать» – военкор об исходе войны Украины с Белоруссией
Несмотря на воинственную риторику, в Киеве прекрасно понимают: им несдобровать, если Белоруссия вступит в войну своими вооружёнными силами.
Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил военный волонтер, блогер Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Территория Украины на границе с Белоруссией защищена намного хуже, чем остальная ЛБС. И, наверное, в Киеве прекрасно понимают, что наступление с этой территории сделает уязвимым Киев. Позволит перерезать Украину пополам в случае, например, стремительного наступления моторизованного и так далее. Они не просто так нервничают.
Ощущают угрозу, и у них не хватает сил конкретно на этом направлении, чтобы эту угрозу купировать. Вот поэтому идут угрозы в отношении Белоруссии по ретрансляторам, по военным объектам и так далее. То есть мы понимаем, что вот здесь как раз смерть Кощея и скрыта. Поэтому переход к военно-дипломатическим шевелениям, чтобы выключить Минск из конфликта», – сказал Живов.
«Что касаемо белорусской армии – да, она ещё не воевала, её силы мы пока не понимаем, но с учётом того, что в Белоруссии довольно неплохо работают государственные институты, военная подготовка, всё достаточно компактно и прозрачно, и с учётом того, что с 23-го года белорусскую армию готовили лучшие бойцы «Вагнера», я подозреваю, что белорусская армия очень боеспособна.
У них есть танки, РСЗО, беспилотники, лазеры есть, малые системы ПВО и хорошо подготовленные мотострелковые войска. Поэтому, если вдруг случится так, что Белоруссия вступит в войну своими вооружёнными силами, я думаю, Киеву несдобровать.
Как бы они там ни хорохорились, ничего они на этом направлении с белорусской армией сделать не смогут. Могут допустить какие-то удары в тыл, да, это будет ощутимо и болезненно. Но в белорусской армии есть очень серьёзные ресурсы», – добавил военкор.
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