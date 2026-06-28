«Думаю, Киеву несдобровать» – военкор об исходе войны Украины с Белоруссией

Несмотря на воинственную риторику, в Киеве прекрасно понимают: им несдобровать, если Белоруссия вступит в войну своими вооружёнными силами.

Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил военный волонтер, блогер Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Территория Украины на границе с Белоруссией защищена намного хуже, чем остальная ЛБС. И, наверное, в Киеве прекрасно понимают, что наступление с этой территории сделает уязвимым Киев. Позволит перерезать Украину пополам в случае, например, стремительного наступления моторизованного и так далее. Они не просто так нервничают. Ощущают угрозу, и у них не хватает сил конкретно на этом направлении, чтобы эту угрозу купировать. Вот поэтому идут угрозы в отношении Белоруссии по ретрансляторам, по военным объектам и так далее. То есть мы понимаем, что вот здесь как раз смерть Кощея и скрыта. Поэтому переход к военно-дипломатическим шевелениям, чтобы выключить Минск из конфликта», – сказал Живов.