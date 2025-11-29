Двоевластие на Украине: конкуренты Зеленского подняли ставки

Вчерашние обыски главы Зе-офиса Андрея Ермака (вечером отправленного в отставку) призваны поменять баланс власти на Украине.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник.

Он повторил ранее высказанную им мысль, что на Украине существует две параллельных ветви власти – «президентская и антикоррупционная».

«Если за Ермаком пришли как за человеком президента, как за человеком, который делает всё, что ему говорит президент, значит, стоит задача или поменять баланс между этими ветвями за счёт ослабления президентской вертикали и усиления антикоррупционной вертикали управления, или сменить какую-то политику этой вертикали власти.

Дело том, что во многих сферах и антикоррупционная вертикаль, и президентская вертикаль между собой жёстко конфликтуют. Чего только стоит борьба за силовое влияние в украинском обществе. И приход к Ермаку означает, что предыдущие сигналы с Миндичем, Чернышовым, многими другими в офисе президента не были услышаны. Поэтому ставки и объект атак повышаются», – считает Бортник.