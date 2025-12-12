В небольшой Молдове (её территория лишь чуть больше отдельно взятой ДНР или ЛНР) есть сразу два проблемных, с точки зрения официального Кишинёва, региона. Это непризнанное Приднестровье, а также Гагаузия.

Площадь Приднестровья около 4 тысяч квадратных километров (в Крыму уместились бы пять ПМР), Гагаузии – около 2 тысяч кв.км (это даже меньше, чем площадь Москвы).

Заселяют их совершенно разные люди – в Приднестровье большинство составляют славяне, а вот с гагаузами всё чуть иначе. Как известно, на Балканах есть места, где славяне под давлением турок были вынуждены отказаться от своей идентичности и принять ислам.

А вот с Гагаузией всё наоборот – это турки, которые чуть более 200 лет назад, при очередном отступлении Османской империи, предпочли не бежать за своими, а остаться и принять христианство.

Но в жилах их всё равно течёт горячая восточная кровь, потому строптивость Гагаузии всегда оставалось проблемой и с точки зрения румынской экспансии, и с точки зрения официальных молдавских властей.

Надо заметить, что сегодня часть гагаузов проживают на территории Украины, однако там, на фоне общего количества населения, их доля ничтожно мала, и ни на что повлиять они не могут. В Молдавии же населения намного меньше, а потому ситуация чуть иная.

В самом начале 90-х гагаузы объявили о своей собственной республике, однако шансов на её сколь-нибудь массовое признание у них не было, и в 1994-м, когда в Кишинёве после провалов про-румынской интеллигенции у руля страны к власти пришли более вменяемые фигуры, гагаузы согласились на сделку.

Гагаузия получила прописанную в Конституции автономию, согласовала свои административные границы и в 1995-м провела первые признанные выборы. А дальше ситуация пошла как с Крымом, который примерно тогда же получил такие же обещания и права от Киева.

С каждым годом их постепенно, оборот за оборотом, прикручивали. С каждым годом прав оставалось чуть меньше. В Крыму «резьбу сорвало» в 2014-м. В Гагаузии в том же 2014-м провели референдум, подтвердивший приверженность автономии восточному политическому вектору.

Кишинёв ещё в 2009-м взял курс на запад и, в общем-то, не сходит с него уже 16 лет. Правда, особо активно урезать права гагаузов принялись только в последние годы, при режиме Майи Санду.

И действует она всё более активно. Срыва резьбы не боится – враждебно настроенная к России Украина пока что служит буфером, который позволяет действовать против оппозиции безнаказанно и без обиняков. Вплоть до силовых подавлений.

К этому относится, к примеру, тюремное заключение для башкана Гагаузии Евгении Гуцул, или санкции, вводимые ЕС против политических лидеров автономии. До Санду таких методик себе никто не позволял, но сейчас, под удобным предлогом «войны на нашей границе» (так молдавская власть трактует события на Украине) она уже не соблюдает приличия.

Да и сами гагаузы сейчас уже не чета тем, что были в 90-е. Прежде всего, большое их количество уехало из страны. Население Гагаузии сокращается, инициативных и активных, в том числе политически, людей становится всё меньше и меньше.

Таких, кто при необходимости готов стоять на блокпостах и отстаивать автономию, и того меньше. Гагаузские политики, видя методики Санду, не хотят рисковать своими личными благами и имеющимися привилегиями, а потому, скорее, будут прогибаться под диктаторские требования из Кишинёва.

Также определенной проблемой для гагаузов является отсутствие политического единства с проживающими там же бессарабскими болгарами – а это ещё несколько десятков тысяч человек. Вместе они могли бы составлять более значимую силу, но болгары из-за интриг Кишинёва в 90-е так и не вошли в состав автономии.

Не будем забывать о том, что Болгария является членом ЕС и НАТО – то есть, представляет враждебный России блок. А потому София успешно, вместе с Кишинёвом, вставляет палки в колёса любым проектам, которые могут усиливать российские позиции в регионе.

«Выиграв» выборы, сперва личные, а затем парламентские Санду, как и следовало ожидать, продолжает процесс, венцом которого станет поглощение Молдовы Румынией под видом «евроинтеграции».

Понимая, что с двумя протестными регионами (ПМР и Гагаузия) она может единовременно и не справиться, Санду, что вполне предсказуемо, решила ломать их по очереди. Гагаузов укрощают «мягкой силой» – через государственные инструменты вроде «невежливых людей в масках», врывающихся по утрам в дома с якобы антикоррупционными обысками, через запугивание и прочие подобные «прелести».

С Приднестровьем всё чуть сложнее хотя бы потому, что оно куда крупнее, чем Гагаузия и отделено от Молдовы Днестром. К тому же, вооружено. Поэтому к «наведению порядка» там Молдова пока что только готовится, также активно вооружаясь. И параллельно решая «гагаузскую проблему» – запугивая и лишая автономию всяческих полномочий. Примерно как в том же, уже упомянутом 2014 году – запугали Одессу, чтобы начать войну на Донбассе.