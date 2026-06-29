Экс-посол Украины в Минске: Мы в статусе войны с Белоруссией. Можем бить

Анатолий Лапин.  
29.06.2026 14:43
  (Мск) , Москва
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Украина не испытывает никаких опасений по поводу ударов по Белоруссии, потому что считает ее законной военной целью.

Об этом в эфире ObozUA заявил бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Все эти объекты, начиная с РЭБов, антенн усиления, НПЗ, я уже не говорю трансформаторов и так далее – все это законные военные цели.

Статус нынешних отношений между Белоруссией и Украиной – мы в статусе войны.

Почему? – Используется территория, используется ресурс, используется человеческий и другой потенциал, поставки оружия, микросхем, бронетехники. Все это четко говорит, что они – сателлиты.

Более того, они действуют в рамках совместного государства Республики Беларусь и Российской Федерации, и в рамках единой военной доктрины. Потому в этом отношении никаких предостережений с украинской стороны бить по законным военным целям на территории Белоруссии нет», – заявил Бессмертный.

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