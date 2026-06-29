Экс-посол Украины в Минске: Мы в статусе войны с Белоруссией. Можем бить

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина не испытывает никаких опасений по поводу ударов по Белоруссии, потому что считает ее законной военной целью.

Об этом в эфире ObozUA заявил бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Все эти объекты, начиная с РЭБов, антенн усиления, НПЗ, я уже не говорю трансформаторов и так далее – все это законные военные цели. Статус нынешних отношений между Белоруссией и Украиной – мы в статусе войны. Почему? – Используется территория, используется ресурс, используется человеческий и другой потенциал, поставки оружия, микросхем, бронетехники. Все это четко говорит, что они – сателлиты. Более того, они действуют в рамках совместного государства Республики Беларусь и Российской Федерации, и в рамках единой военной доктрины. Потому в этом отношении никаких предостережений с украинской стороны бить по законным военным целям на территории Белоруссии нет», – заявил Бессмертный.

Читайте также: «Россия им не поможет»: На Львовском ТВ требуют окончательного «решения белорусского и приднестровского вопросов»