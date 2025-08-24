«Это системная проблема: прорывы русских будут происходить всё чаще» – безногий ВСУшник
ВСУ не хватает сил, чтобы сдержать наступление российской армии и стабилизировать ситуацию.
Об этом на канале «Львов медиа» заявил потерявший ногу во время «контрнаступа» ВСУ Николай Мельник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нужно смотреть на тенденции. Почему противник так сильно продвинулся в направлении Доброполья? Потому что у нас не было достаточного количества сил и средств, чтобы остановить этот прорыв.
Системные проблемы в украинской армии никуда не делись, и то, что мы смогли стабилизировать ситуацию – это временно. Без системных решений, усиления мобилизации и подготовки, такие прорывы будут происходить всё чаще», – сказал Мельник.
Он пожаловался, что украинская армия быстро тает из-за массового дезертирства, поэтому ВС РФ продвигаются на всех направлениях.
«Мы каждый день видим, что противник где-то продвигается. Не сильно, но тенденция нехорошая», – резюмировал инвалид.
