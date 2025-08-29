Это сказки по телевизору от Зе-офиса, – депутат Рады об украинских ракетах
У Украины нет налаженного производства дальнобойных ракет, а то, что показывают по телевизору – это сказки от офиса Зеленского.
Об этом в эфире «НТА» заявил секретарь комитета Верховной рады по обороне Роман Костенко, представляющий конкурирующий с Зеленским лагерь порошенковцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«К сожалению, у нас нет таких мощностей для того, чтобы наносить более массированные удары. И нет ракет, которыми мы могли бы наносить удары так же, как Россия наносит по нам. Мы все это делаем дронами, я называю их «ракеты для бедных»…
С ракетами беда – когда поставим на поток уже наши ракеты, когда что-то пойдет дальше, чем россказни и ролики в телевизоре, тогда, пожалуй, нам будет проще…
Чтобы противостоять России – это баллистические ракеты, их надо изготавливать. Сейчас, к сожалению, есть с ними проблемы, поэтому нужно работать. Нужно было еще три года назад работать, возможно, и пять, чтобы сегодня они у нас были.
Наши власть имущие много раз заявляли, показывали различные ракеты и говорили о готовности некоторых ракет, – но либо им врут, либо они вообще не знают, что они делают в Офисе президента, если они не знают реальное положение дел с ракетным вооружением. Мы когда-то говорили о трех тысячах ракет, вот мне интересно сейчас спросить, а есть ли те три тысячи ракет, о которых заявлял президент в прошлом году?» – напомнил Костенко.
