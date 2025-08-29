У Украины нет налаженного производства дальнобойных ракет, а то, что показывают по телевизору – это сказки от офиса Зеленского.

Об этом в эфире «НТА» заявил секретарь комитета Верховной рады по обороне Роман Костенко, представляющий конкурирующий с Зеленским лагерь порошенковцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

