ЕС готовит Майдан в Сербии на осень – Вучичу пора опасаться отъезда под конвоем в Гаагу

Елена Острякова.  
30.06.2026 18:33
  (Мск) , Москва
Просмотров: 329
 
Балканы, Выборы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Сербия, Скандал


У избирательного блока «Объединенная Сербия» очень большие шансы победить на предстоящих внеочередных выборах в Народную Скупщину. Тогда нынешний сербский президент Александр Вучич станет премьер-министром и сохранит власть. Однако ЕС не собирается давать Вучичу ни единого шанса остаться в политике.

Какая политическая диверсия готовится против него, рассказала бывший посол Польши в Совете Европы Урсула Гачек в интервью TVP World, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У избирательного блока «Объединенная Сербия» очень большие шансы победить на предстоящих внеочередных выборах в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Вопрос в том, будут ли эти выборы полностью соответствовать «демократическим стандартам», потому что, если судить по прессе, могут возникнуть вопросы о легитимности в октябре-ноябре этого года. Кто знает? Дата еще не объявлена», – сказала Гачек.

Она дала понять, что ЕС попытается устроить в Сербии очередную цветную революцию.

«Поэтому я бы не ожидала, что протесты утихнут. Вопрос в том, будет ли продвигаться процесс регистрации кандидатов от оппозиции. Это отмечалось в ходе различных миссий по наблюдению за выборами. Смогут ли кандидаты зарегистрироваться, а если да, будет ли у них доступ к тому, что наиболее важно – финансированию.

Они, скорее всего, будут работать в определенных пределах, но у них не будет всего государственного аппарата, который они смогут мобилизовать», – утверждала Гачек.

По ее словам, различные европейские организации уже спешно документируют «случаи давления на госслужащих и не предоставления доступа к СМИ».

Метки: , ,

English version :: Читать на английском ЕС готовит Майдан в Сербии на осень – Вучичу пора опасаться отъезда под конвоем в Гаагу

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить