ЕС готовит Майдан в Сербии на осень – Вучичу пора опасаться отъезда под конвоем в Гаагу
У избирательного блока «Объединенная Сербия» очень большие шансы победить на предстоящих внеочередных выборах в Народную Скупщину. Тогда нынешний сербский президент Александр Вучич станет премьер-министром и сохранит власть. Однако ЕС не собирается давать Вучичу ни единого шанса остаться в политике.
Какая политическая диверсия готовится против него, рассказала бывший посол Польши в Совете Европы Урсула Гачек в интервью TVP World, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вопрос в том, будут ли эти выборы полностью соответствовать «демократическим стандартам», потому что, если судить по прессе, могут возникнуть вопросы о легитимности в октябре-ноябре этого года. Кто знает? Дата еще не объявлена», – сказала Гачек.
Она дала понять, что ЕС попытается устроить в Сербии очередную цветную революцию.
«Поэтому я бы не ожидала, что протесты утихнут. Вопрос в том, будет ли продвигаться процесс регистрации кандидатов от оппозиции. Это отмечалось в ходе различных миссий по наблюдению за выборами. Смогут ли кандидаты зарегистрироваться, а если да, будет ли у них доступ к тому, что наиболее важно – финансированию.
Они, скорее всего, будут работать в определенных пределах, но у них не будет всего государственного аппарата, который они смогут мобилизовать», – утверждала Гачек.
По ее словам, различные европейские организации уже спешно документируют «случаи давления на госслужащих и не предоставления доступа к СМИ».
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