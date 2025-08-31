ЕС категорически против завершения или заморозки войны – Бортник

Вадим Москаленко.  
31.08.2025 16:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 702
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы


Европейские лидеры даже не думают о прекращении войны, потому что не хотят возвращать украденные российские активы.

Об этом в своём блоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские лидеры даже не думают о прекращении войны, потому что не хотят возвращать украденные...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Что касается замороженных российских активов – это одна из причин войны, потому что Европа не собирается возвращать России активы. А не возвращать можно только в двух случаях – продолжения войны и поражения России.

Любой компромисс, или другие варианты, будут предусматривать возвращение замороженных российских активов, это около 250 миллиардов долларов, которые сейчас в Европе», – сказал Бортник.

«Кая Каллас снова сказала, что они не могут даже представить, что в случае перемирия или мира эти активы будут возвращены России, если она не выплатит репарации.

То есть, Европа не отдаст активы даже в случае перемирия. Хотя Германия и Бельгия категорически против того, чтобы эти активы передавались Украине», – подытожил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить