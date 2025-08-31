ЕС категорически против завершения или заморозки войны – Бортник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейские лидеры даже не думают о прекращении войны, потому что не хотят возвращать украденные российские активы.

Об этом в своём блоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Что касается замороженных российских активов – это одна из причин войны, потому что Европа не собирается возвращать России активы. А не возвращать можно только в двух случаях – продолжения войны и поражения России. Любой компромисс, или другие варианты, будут предусматривать возвращение замороженных российских активов, это около 250 миллиардов долларов, которые сейчас в Европе», – сказал Бортник.