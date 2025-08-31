ЕС категорически против завершения или заморозки войны – Бортник
Европейские лидеры даже не думают о прекращении войны, потому что не хотят возвращать украденные российские активы.
Об этом в своём блоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Что касается замороженных российских активов – это одна из причин войны, потому что Европа не собирается возвращать России активы. А не возвращать можно только в двух случаях – продолжения войны и поражения России.
Любой компромисс, или другие варианты, будут предусматривать возвращение замороженных российских активов, это около 250 миллиардов долларов, которые сейчас в Европе», – сказал Бортник.
«Кая Каллас снова сказала, что они не могут даже представить, что в случае перемирия или мира эти активы будут возвращены России, если она не выплатит репарации.
То есть, Европа не отдаст активы даже в случае перемирия. Хотя Германия и Бельгия категорически против того, чтобы эти активы передавались Украине», – подытожил он.
