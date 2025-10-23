Еще не зима, а мы уже без света, дайте денег на ПВО, – стенания укро-депутатки

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине нужны средства из замороженных российских активов, чтобы восстановить разрушенную энергосистему и закупить ПВО. Последние российские удары были крайне эффективны, восстановить последствия не могут уже несколько дней.

Об этом в эфире Times Radio заявила депутат Верховной рады Украины Кира Рудик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

