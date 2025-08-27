Европа активно провоцирует Трампа на агрессию в отношении России

Европейские лидеры искусно манипулируют мнением Трампа, склоняя его на необдуманные шаги в отношении России.

Об этом на канале «БелТА» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Приезжают эти европейцы к Трампу и восхваляют его: как здорово, что он все это организовал, какой он молодец, что движется к миру. И в это же время выходят газеты, которые вроде бы поддерживают европейцев, и они кричат: Путин размазал Трампа, продавил его и заставил двигаться по этой повестке», – отметил Корнилов.

«Вдумайтесь, почему вдруг такая резкая разница, такой разнобой в оценках? Но мы понимаем – европейцы выбрали тактику подлизываться к Трампу, но при этом надо, так сказать, давить на его эго со стороны общественного мнения.

Эти заявления со стороны прессы должны его задеть, после чего Трамп будет опять действовать жестко, агрессивно, и непродуманно.

Это их подход – с одной стороны зализывать до смерти, а с другой стороны… изничтожать до смерти, ругая его за то, что он все это устроил, но как бы ни критиковали, но вот, смотрите, сколько раз он говорит», – добавил эксперт.