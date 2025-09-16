Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Высока вероятность, что украинский конфликт завершится до конца этого года.

Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он ответил на вопрос, когда может быть завершение войны.

«Вот точно меньше года. И, в принципе, до конца двадцать пятого это рядом, полгода – это тоже точно меньше года», – уверен Бекренев.

Он считает, что «логика есть заканчивать».

«И Трамп, я думаю, справится с Европой. А Зеленского они совместно с Путиным как-то убедят, лучше сдаваться, чем хуже», – прогнозирует ВСУшник.

По его словам, ковидная пандемия появилась, поскольку в ней были заинтересованы мощные бенефициары, а потом ее решили перебить «как раз нашей войной».