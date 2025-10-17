Европейскую молодёжь уже готовят к войне с Россией
Европейские политики хотят продолжать войну с Россией сначала руками украинцев, а потом и своих соотечественников.
Об этом в интервью норвежскому телеведущему Гленну Дизену заявил заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Повестка дня европейских политиков, и некоторых лиц, принимающих решения в США, вполне ясна. Их цель – продолжать эту войну. Потому что для них это выгодно.
Они считают, что это ослабляет Россию за счет украинского народа, но им плевать на украинский народ. Им все равно, сколько украинцев погибнет, и они бы очень хотели, чтобы на Украине была всеобщая мобилизация.
Они хотят, чтобы война продолжалась. И это абсолютно ясно из их заявлений», – сказал Полянский.
«Европа абсолютно ослеплена русофобией, и эта русофобия повсюду. И опять же, самое опасное, что молодое поколение абсолютно зомбировано этим. Для них единственное будущее, которое готовят им политики – это война с Россией.
Это совершенно очевидно. Мы этого не разделяем, не провоцируем. Но мы видим, что этот милитаристский курс набирает обороты. И, к сожалению, либо у людей в Европе нет средств и возможностей протестовать против этого, либо им просто все равно, и они готовы поддержать этот курс, который в какой-то момент приведет нас к прямой конфронтации между Европой и Россией.
Это очень тревожно, это очень раздражает и разочаровывает, но это то, что мы наблюдаем до сих пор», – отметил дипломат.
