«Формируем оперативный охват Орехова» – Коц рассказал о важном продвижении ВС РФ на юге

Сергей Вредников.  
30.06.2026 18:17
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запорожье, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВС РФ подходят к городу Орехово на Южном фронте, откуда в 2023 году ВСУ начинали свой бесславный «контрнаступ».

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВС РФ подходят к городу Орехово на Южном фронте, откуда в 2023 году ВСУ...

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«Прошла незаметной новость о том, что наши подразделения освободили Новосёловку, это под Ореховым.

Орехов – это крупный укрепрайон ВСУ на Южном фронте. Они в 23-м году именно оттуда начали свой беспримерный «контрнаступ» колоннами западной бронетехники – и захлебнулись на первой же линии Работино-Вербовое, а укрепрайон остался, и с тех пор он только наращивался.

Зачем нам эта Новосёловка на три двора? Штурмовики 38-й бригады взломали там оборону, освободили село. Новосёловка лежит на восточном маршруте снабжения всего ореховского узла. Это дорога Новониколаевка-Орехов. Взяв её, наши вышли к району обороны около Егоровки, где смыкаются второй и третий рубежи обороны противника (первый мы взломали), которые прикрывают Орехов с северо-востока», – отметил он.

Он подчеркнул, что с освобождением Новосёловки ВС РФ формируют оперативный охват Орехова.

«Орехов сейчас замыкает на себя огромную группировку ВСУ, которая намертво привязана к городу. Они не могут куда-то перебросить войска, пока мы их там поддавливаем. Как только этот узел возьмут в кольцо, зачистят его, эти силы рухнут, наши получат возможность развернуть наступление не только от Орехово с востока, но и с Южного фланга группировки войск «Днепр» на сам город Запорожье.

Сейчас это звучит фантастически. Честно скажу, мне год назад освобождение Славянска и Краматорска казалось фантастическим, это казалось такой далёкой-далекой перспективой, а – на тебе, подошли», – добавил военкор.

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