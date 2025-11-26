Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дети украинских беженцев, которые ходят в британские школы, вынуждены сдавать экзамены по русскому языку. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом пишет украинская редакция «Радио Свобода» ( нежелательная организация и иноагент в РФ).

В публикации приводится пример некой Любы с Западной Украины, переехавшей с родителям в Британию в апреле 2022-го. Она пошла учиться в британскую школу, пришла пора сдавать выпускной экзамен GCSE, которой ужаснул юную галичанку.

«В Британии есть основные предметы – английский, литература и математика. Остальные четыре нужно выбирать. Поскольку я пропустила десятый класс, мне школа предложила сдавать тесты по русскому. Хотя я спрашивала, можно ли сдавать немецкий. Немецкий я учила в школе в Украине. Из-за того, что не была записана на уроки немецкого в школе, они не могли меня подать на тест по немецкому», – рассказывает Люба.

По ее словам, экзамен по русскому состоял из аудирования, письма, разговорной речи и чтения.

«Я не умела писать на русском, иногда говорила какие-то украинские слова или пыталась сделать их с каким-то акцентом. Труднее всего мне было говорить, потому что я говорю либо на украинском, либо на суржике, и русский не использовала никогда. Помню, меня попросили говорить по-русски на каком-то занятии, и я просто начала плакать, потому что не могла выдавить из себя ничего. Я очень стрессовала, нервничала, и мне это было неприятно», – утверждает ученица.

Жалуется на эту проблему и директор основанной еще в 1950-е галичанской диаспорой школы пречистой Девы Марии Инна Григорович.

«До 1995 года в британской системе был экзамен по украинскому языку – наша диаспора его добилась. На протяжении примерно 20 лет учащиеся нашей школы и других могли его сдавать. Но в 1995 году мы его потеряли – из-за небольшого числа учеников, реформы», – рассказывает Григорович.

По ее словам, были случаи, когда школы побуждали учеников сдавать экзамены на русском. Причем она признает, что учебные заведения «не хотели потерять рейтинг по количеству детей, которые сдали предмет успешно».