«Где наша стратегия по убийству 140-ка миллионов русских!» – недоумение укро-аналитика

Игорь Шкапа.  
21.11.2025 18:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 648
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина не имеет никакой стратегии в войне с Россией.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Милитарный» заявил украинский военный аналитик и глава оказывающего поддержку ВСУ фонда Тарас Чмут, отвечая, на вопрос, в чем преимущество ВС РФ.

Самое главное преимущество он видит в наличии стратегии.

«Так выглядит, что у них она есть, а у нас, может, она тоже есть, но я ее не слышу от кого-то, и на фронте ее не очень видно. Поэтому может быть такое, что у нас ее нет», – печалился Чмут.

Под стратегией он имеет в виду понимание того, что должно произойти за определенный период времени, и как планируется достичь этого.

«Когда мы говорили, что выйдем на границу 91-го, например, чтобы мы себе говорили, что возьмем и убьем каждого русского, который придет на границы 91-го года. Вот наша стратегия – убить каждого. Их 150 млн или 140. Надо иметь, значит, минимум 140 миллионов патронов, снарядов или еще чего-нибудь», – описывает свое видение эксперт.

По его словам, если стояла цель не потерять государственность, то она пока не достигнута.

«Давайте тогда что-нибудь сделаем, чтобы сейчас она не потерялась. И замораживаем, подписываем, договариваемся и так далее. Если цель иметь какое-то безопасное будущее, что такое безопасное будущее? Оно имеет некие свойства. Первое, второе, третье, четвертое», – раздраженно добавил Чмут.

