Генерал СБУ требует возбудить уголовное дело против Малюка
Для Украины иметь руководителем государства Владимира Зеленского – это большое горе.
Об этом в эфире «Пятого канала» заявил генерал СБУ в отставке, экс-депутат ВР Григорий Омельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Укро-генерал говорит, что кроме генпрокурора никто не имел права оглашать информацию по делу убийства экс-спикера ВР [нациста и майданщика-русофоба] Андрея Парубия.
«О знатоке в юриспруденции Зеленском просто молчу. Это горе и несчастье в Украине иметь такого юриста-президента», – уверен Омельченко.
По его словам, СБУ и ГУР превратили в информационные агентства и пиар-конторы.
«Незаконное разглашение сведения досудебного расследования влечет уголовную ответственность, установленную законом. Ей богу, если бы я сейчас был следователем в производстве убийства Андрея Парубия, я бы возбудил уголовное производство против [главы СБУ] Малюка и министра внутренних дел Клименко за то, что они огласили данные досудебного следствия», – резюмировал Омельченко.
