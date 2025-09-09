Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для Украины иметь руководителем государства Владимира Зеленского – это большое горе.

Об этом в эфире «Пятого канала» заявил генерал СБУ в отставке, экс-депутат ВР Григорий Омельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Укро-генерал говорит, что кроме генпрокурора никто не имел права оглашать информацию по делу убийства экс-спикера ВР [нациста и майданщика-русофоба] Андрея Парубия.

«О знатоке в юриспруденции Зеленском просто молчу. Это горе и несчастье в Украине иметь такого юриста-президента», – уверен Омельченко.

По его словам, СБУ и ГУР превратили в информационные агентства и пиар-конторы.