Генерал СБУ требует возбудить уголовное дело против Малюка

Игорь Шкапа.  
09.09.2025 20:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 505
 
Бардак, Беспредел, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Произвол, Россия, Украина


Для Украины иметь руководителем государства Владимира Зеленского – это большое горе.

Об этом в эфире «Пятого канала» заявил генерал СБУ в отставке, экс-депутат ВР Григорий Омельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Украины иметь руководителем государства Владимира Зеленского – это большое горе. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Укро-генерал говорит, что кроме генпрокурора никто не имел права оглашать информацию по делу убийства экс-спикера ВР [нациста и майданщика-русофоба] Андрея Парубия.

«О знатоке в юриспруденции Зеленском просто молчу. Это горе и несчастье в Украине иметь такого юриста-президента», – уверен Омельченко.

По его словам, СБУ и ГУР превратили в информационные агентства и пиар-конторы.

«Незаконное разглашение сведения досудебного расследования влечет уголовную ответственность, установленную законом. Ей богу, если бы я сейчас был следователем в производстве убийства Андрея Парубия, я бы возбудил уголовное производство против [главы СБУ] Малюка и министра внутренних дел Клименко за то, что они огласили данные досудебного следствия», – резюмировал Омельченко.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить