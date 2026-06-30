Генерал США: Заставим русских уйти из Крыма в 2027 году

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В сухопутные успехи ВСУ после провала «контнаступа» больше нет веры, однако дроново-ракетный террор может принудить Россию самой вывести войска из Крыма в конце 2027 года.

Такой прогноз в интервью британской The Sun озвучил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В какой момент русские скажут: ладно, мы уходим, – это другой вопрос. Я думаю, когда наступит стратегический эффект от разрушения нефтегазовой инфраструктуры, и Россия не сможет больше за это платить. Когда разрушения логистической инфраструктуры сложатся воедино, тогда русские всерьез задумаются, чтобы прекратить это. Я не думаю, что они смогут поддерживать такой уровень до конца следующего года», – сказал американский генерал.

Ходжес признал, что ошибался, когда прогнозировал, что ВСУ ворвутся в Крым в ходе своего провального «контрнаступа» 2023 года.

«Меня справедливо критиковали, что я был слишком оптимистичен… Я действительно так думал, потому что был уверен, что США, Великобритания и другие страны предоставят Украине все необходимое. Но я ошибался в своих оценках. Мы не поддержали Украину так, как должны были. Теперь Украина без особой нашей помощи делает это сама. И я думаю, что ее никто не ограничивает в том, чтобы атаковать цели в глубине России или в Крыму», – сказал Ходжес.