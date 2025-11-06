Генсек НАТО: Мы уже не отстаём от России по выпуску боеприпасов

Анатолий Лапин.  
06.11.2025 12:50
  Киев
Страны-члены НАТО смогли наладить военное производство и уже не отстают от России по объему совокупного выпуска боеприпасов. Но денег будет еще больше, соответственно, этот выпуск увеличится.

Об этом на встрече с западными промышленниками заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы добиваемся прогресса, можно даже сказать, что добиваемся хороших результатов. Денег на столе становится все больше, и их будет еще больше…

По количеству у нас уже есть современные системы – лучшие из лучших. Это дает нам преимущество, и мы будем его сохранять. Это значит, что нам нужно лучше и быстрее, значит, нужно увеличивать производство и сокращать сроки поставок.

Мы уже переломили ситуацию с боеприпасами. До недавнего времени Россия производила больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе взятые, но теперь это не так. Мы открываем десятки новых производственных линий и расширяем существующие по всему Альянсу, производим больше, чем когда-либо за последнее десятилетие.

Нам нужно развивать этот прогресс и в других областях – от высокотехнологичной противовоздушной обороны до недорогих беспилотников-перехватчиков. Здесь количество – это главное», – заявил Рютте.

