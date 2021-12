Горе-рэперы бегут из России

Пару месяцев назад, хотя, может, уже и с полгода, я писал о том, что странно так получается: дёргатели телом и составители слов в предложения, по нелепой случайности, называющие себя рэперами, безнаказанно вещают со сцены об употреблении наркотиков в самых разных формах. Как же так?! Ведь ничего, совсем ничего им за это нет.

Кто-то скажет: ну, так рок, рэп да и вообще популярная музыка с наркотиками соотносится примерно так же, как, вспомним старый мем, пчёлы с мёдом. Безусловно, и «роллинги» с их коричневым сахаром, и Alice in chains со всех их альбомом «Dirt», и многие другие баловались в песнях, так или иначе педалируя тему запрещённых веществ. Позднее – уже в 90-х – Мэрилин Мэнсон резюмировал это ёмким: «I Don‘t Like the Drugs (But the Drugs Like Me)…». Отличная, кстати, вязкая песня, да и клип шикарен.

Однако все эти исполнители, хоть и упражнялись в drug-экзерсисах, но делали это в завуалированной, скрытой форме. То есть попробуй-ка ещё возьми догадайся! И расшифровка некоторых композиций, как в случае с Pink Floyd, к примеру, приводила к порождению новых и новых смыслов. Часто таких, которые совсем не закладывал автор. Впрочем, и музыка там была иная – не чета нынешней.

Горе-рэперы из России предпочитали – и предпочитают – вещать резко и прямо, не сильно заморачиваясь с художественной формой. Тупой и ещё тупее – весьма точный диагноз/девиз для таких персонажей. Более чем.

Вообще зачастую, к сожалению, случай подобных деятелей описывается строчками из песни Макаревича:

Ты шел как бык на красный свет, ты был герой, сомнений нет.

Никто не мог тебя с пути свернуть.

Но если все открыть пути, куда идти и с кем идти?

И, действительно, для чего заморачиваться, если всё можно? Но вот – ситуация, похоже, несколько стала меняться. Первой и самой громкой ласточкой – татуированной – оказался Моргенштерн, который после заявлений главы СК РФ Бастрыкина быстренько сбежал из России. А вдруг этого паренька и, правда, заставят отвечать за «базар»? Не удержался от эмиграции и горе-персонаж Элджей. Его, в частности, заметили в иммиграционном центре на Кипре.

Что будет с подобными персонажами за границей? В былые времена в подобных ситуациях говорили – на чужбине. Но не в нынешнем случае. Потому что чужое для этих, как раз-таки, в России, а вот за границей они полагают себя своими. Однако новость: там они никому, совершенно никому не нужны! И скоро они это поймут, и станет всем интересно…

В самой же России основательно – на подходе основательности, так точнее – взялись за рэп-пропагандистов наркотиков. В частности, новёхонькой «звёздочке для убогих и сирых» OG BUDA передали привет сотрудники отдела наркоконтроля ГУВД Москвы. Пропаганда drugs? Она самая.

И всё это, на первый взгляд, правильно, конечно. Вот только вряд ли эти чудесные композиции и слова рождаются у горе-рэперов в отрыве от тоскливой реальности, правда? Когда на стенах домов, на дверях подъездов красуются трафаретные и маркерные надписи, по которым вы легко можете через интернет пробить соответствующие вещества. Когда за распространителями подобной дряни особой охоты никто не ведёт. Когда многие правоохранители сами же «крышуют» барыг. И так далее и в том же духе. Это новость для кого-то?

Нет, ясное дело, персонажи вроде Моргенштерна и Элджея должны караться за свои слова, но если и карать, то серьёзно и по-настоящему, а не штрафами, которые им, как слону дробина. И уж точно не стоит самой власти продвигать их, думая, что так смогут влиять на умы молодёжи. Смогли? Ну-ну. Так что если бороться с наркотическим адом, то на всех уровнях. Казалось бы, банальность, да, но почему она не реализуется?