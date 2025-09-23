Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские политики позорят своим внешним видом знаковые для украинской государственности «святые институты».

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил полковник СБУ в отставке, военный аналитик Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

В ходе интервью была затронута тема дресс-кода украинских депутатов в Верховной раде, в частности то, что они приходят на заседание в футболках.

«Это вообще позорит самое святая святых украинской государственности. Это ужас, когда приходят в футболках, ужас, когда приходят без носков. Так нельзя туда пускать», – считает укро-полковник.

Он отметил, что в ООН поступают строго, и охрана пропускает только тех, кто соблюдает установленный дресс-код.