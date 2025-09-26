Иноагент Ходорковский в расстройстве: Европу, похоже, устраивает ограниченный суверенитет даже перед Россией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ЕС пока не приняли решения о выстраивании собственной «обороны» независимо от США, и, по всей видимости, такое положение вряд ли изменится.

Об этом олигарх-иноагент Михаил Ходорковский заявил в интервью «Бильд», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европе предстоит принять решение о том, что она должна уметь защищать себя без Америки. На сегодняшний день это решение, хотя и принято, но имплементируется крайне медленно. И до тех пор, пока европейская оборонная промышленность не начнет производить вооружение и военную технику в сколько-нибудь сопоставимых объемах по сравнению с Россией и США, то у Европы и будет вот такое состояние», – переживал иноагент.

Он не исключил, что решение вооружаться самостоятельно так и не будет принято ЕС.