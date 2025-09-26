Иноагент Ходорковский в расстройстве: Европу, похоже, устраивает ограниченный суверенитет даже перед Россией

Елена Острякова.  
26.09.2025 18:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 258
 
Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, ЕС, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, Украина, экстремизм


В ЕС пока не приняли решения о выстраивании собственной «обороны» независимо от США, и, по всей видимости, такое положение вряд ли изменится.

Об этом олигарх-иноагент Михаил Ходорковский заявил в интервью «Бильд», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ЕС пока не приняли решения о выстраивании собственной «обороны» независимо от США, и,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Европе предстоит принять решение о том, что она должна уметь защищать себя без Америки. На сегодняшний день это решение, хотя и принято, но имплементируется крайне медленно. И до тех пор, пока европейская оборонная промышленность не начнет производить вооружение и военную технику в сколько-нибудь сопоставимых объемах по сравнению с Россией и США, то у Европы и будет вот такое состояние», – переживал иноагент.

Он не исключил, что решение вооружаться самостоятельно так и не будет принято ЕС.

«А если европейские страны примут решение для себя, что их устраивает ограниченный суверенитет – не только по отношению к США, но теперь и к России, то кто я такой, чтобы говорить европейцам, как им поступать со своим суверенитетом», – кокетничал предатель.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить